Real Madrid : Mbappé dépasse Cristiano Ronaldo !

C’est un petit moment d’histoire. Ce samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit un but face au FC Barcelone dans le Classico en finale de la Coupe du Roi. Le Français a d’ailleurs marqué le premier coup franc de sa carrière professionnelle. Et quel but ! Déjà excellent au moment de son entrée en jeu, il a confirmé sa bonne forme du jour en faisant mal à la défense barcelonaise.

Mais avec ce but, en plus de relancer complètement le match, Kylian Mbappé est entré dans l’histoire du Real Madrid. Il a désormais inscrit 34 buts sous les couleurs madrilènes pour sa première saison au club. Il a ainsi déjà fait mieux que Cristiano Ronaldo lors de sa première saison à Madrid en 2009-2010 alors qu’il reste encore quelques matches à jouer.