Liverpool : les premiers mots de Florian Wirtz

C’est la grande annonce de la soirée. Liverpool a bouclé le transfert de Florian Wirtz en direction du Bayer Leverkusen. Le club anglais a signé un énorme chèque de 117 M€ (plus 20 M€ de bonus) pour enrôler l’international allemand. Avec un tel montant, il a pu devancer la concurrence, principalement incarnée par le Bayern Munich, et dans une moindre mesure Manchester City et le Real Madrid. «Je suis très heureux et très fier. C’est enfin fait, et j’attendais ça depuis longtemps. C’est enfin fait, et je suis vraiment heureux», affirme le joueur dans sa première interview accordée au média de son nouveau club.

La suite après cette publicité

«Je suis vraiment impatient de vivre une nouvelle aventure. C’était aussi un point important dans ma réflexion. Je voulais vivre quelque chose de complètement nouveau, quitter la Bundesliga pour rejoindre la Premier League. Je verrai comment je peux m’y prendre. J’espère pouvoir faire de mon mieux. J’ai aussi discuté avec des joueurs qui ont joué là-bas et ils m’ont dit que c’était parfait pour moi, que chaque terrain était parfait et qu’on pouvait profiter de chaque match. J’ai vraiment hâte de jouer mon premier match», assure Wirtz, désormais le joueur le plus cher de l’histoire du football anglais.