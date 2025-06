Liverpool : visite médicale réussie pour Florian Wirtz

C’est un dossier dont on semble enfin entrevoir l’issue. Annoncé depuis des semaines du côté de Liverpool, Florian Wirtz n’est plus qu’à un pas d’enfiler le maillot des Reds. D’après les informations de Sky Sports, le milieu offensif de 22 ans a passé avec succès la seconde partie de sa visite médicale de vendredi. Quant à son contrat, qui le liera au club anglais jusqu’en juin 2030 : il y a déjà apposé sa signature. L’annonce officielle du transfert devrait être faite dans la journée par le champion d’Angleterre.

C’est un sacré coup qu’est en passe de réaliser l’écurie coachée par Arne Slot. Pour l’arracher au Bayer Leverkusen, c’est un chèque de 137 millions d’euros qui a été dépensé. En plus de devenir, très probablement, le joueur le plus cher de l’été, Wirtz sera surtout la recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League devant Enzo Fernandez et Jack Grealish, arrivés à Chelsea et Manchester City pour des montants respectifs de 121 et 117,5 millions d’euros.