Le Bayern Munich l’a toujours mauvaise pour Florian Wirtz

Pourtant annoncé au Bayern Munich depuis plusieurs mois, et même par les dirigeants bavarois, qui n’ont jamais hésité à évoquer son transfert malgré son appartenance au Bayer Leverkusen, Florian Wirtz est finalement allé à Liverpool. Le milieu offensif de la Mannschaft a été transféré chez les Reds contre un chèque de 137 millions d’euros et un contrat jusqu’en 2030. Et évidemment, le Bayern Munich aurait préféré le voir rester en Allemagne.

«D’une manière générale, je pense que c’est dommage. Nous avons toujours eu pour philosophie que les meilleurs joueurs allemands devaient jouer pour le FC Bayern. Nous avons tout donné, dans ce cas, personne n’a commis d’erreur. C’est la décision de Florian Wirtz, et nous devons l’accepter (…) Le gros problème, ce sont les salaires élevés. Le FC Bayern le ressent également. En ce qui concerne les salaires de nos joueurs, nous avons été quelque peu généreux - et nous devons le dire de manière autocritique», a indiqué Karl-Heinz Rummenigge sur WELT AM SONNTAG.