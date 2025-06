Mondial des Clubs : Flamengo s’offre Chelsea et se qualifie en huitièmes de finale

Facilement victorieux de Los Angeles lors de la première journée, Chelsea devait confirmer en cette deuxième journée de Coupe du monde des Clubs. Mais à Philadelphie, les Blues devaient se frotter à une formation brésilienne vaillante de Flamengo où évoluent notamment Danilo, l’ex-Marseillais Gerson et Jorginho. Et rapidement, l’homme fort londonien, Pedro Neto, donnait l’avantage à Chelsea (1-0, 13e), qui n’a pas réussi à faire la différence pour se mettre à l’abri avant la pause.

Car, de leur côté, les Brésiliens se montraient de plus en plus dangereux. Et au retour des vestiaires, le Mengão parvenait à égaliser sur une action confuse et conclue par Bruno Henrique, tout juste entré en jeu (1-1, 61e). Et trois minutes plus tard, Bruno Henrique déviait un corner que pouvait reprendre Danilo pour donner l’avantage à Flamengo. Chelsea a ensuite craqué avec l’expulsion bête de Jackson (68e) et a concédé le but du break par Wallace Yan (3-1, 85e). En grande maîtrise en seconde période, la formation de Rio de Janeiro s’offre donc une victoire de prestige et surtout la qualification pour les 8es de finale. De son côté, Chelsea, deuxième, devra assurer sa qualification contre l’Espérance de Tunis.