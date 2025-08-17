Menu Rechercher
Chelsea : l’Inter refuse une énorme offre pour Bastoni

Par Valentin Feuillette
1 min.
Alessandro Bastoni sous les couleurs de l'Inter Milan @Maxppp

L’Inter a de nouveau affirmé sa volonté de conserver ses cadres : Alessandro Bastoni, pilier de la défense nerazzurra, n’est pas à vendre malgré une offre de 50 millions d’euros déposée par Chelsea. Les dirigeants milanais ont opposé un refus net, confirmant ainsi la place centrale du défenseur italien dans le projet selon les informations de la Gazzetta. Newcastle s’est également renseigné sur Davide Frattesi, mais la première proposition des Magpies a été écartée, le milieu visant à consolider sa troisième saison sous les couleurs de l’Inter.

En parallèle, la situation de Benjamin Pavard reste ouverte. Le Français attire l’intérêt de plusieurs clubs, notamment Galatasaray, Lille et même le projet saoudien du Neom. Toutefois, aucune négociation concrète n’a encore vu le jour. Dans l’optique de rajeunir son arrière-garde, l’Inter pourrait envisager un départ de l’ancien joueur du Bayern, mais uniquement en cas d’offre convaincante, condition jugée indispensable avant tout renfort défensif.

