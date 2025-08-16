Chelsea : les déclarations hallucinantes d’Enzo Maresca contre Wesley Fofana et Benoît Badiashile

Le mercato de Chelsea est encore loin d’être terminé. Malgré 280 M€ déjà dépensés pour faire venir Joao Pedro, Jamie Gittens, Jorrel Hato, Liam Delap, Estevao, Dario Essugo ou encore Mamadou Sarr et Kendry Paez (ces deux derniers sont déjà repartis en prêt à Strasbourg), Enzo Maresca réclame encore au moins un défenseur central. La lourde blessure de Levi Colwill change ses plans. Il a perdu un titulaire pour la majeure partie de la saison. «Je pense qu’il nous faut un défenseur central.»

Le coach italien a pourtant de quoi faire en la matière. Il possède des joueurs sous la main comme Trevoh Chalobah, Renato Veiga, dont il voudrait d’ailleurs se séparer, Axel Disasi, sur lequel il ne compte plus, Tosin Adarabioyo, Aaron Aselmino et encore deux autres Français : Wesley Fofana et Axel Disasi. Ce sont eux dont il est question ici. Leur entraîneur n’a pas du tout été tendre en conférence de presse hier à deux jours du premier match de Premier League contre Crystal Palace.

Maresca particulièrement humiliant avec Fofana et Badiashile

On peut même parler de propos humiliants. Évoquant la polyvalence de certains membres de son effectif et la capacité pour un défenseur d’évoluer un cran plus haut, il a estimé que «Wesley Fofana était capable de le faire. Il doit d’abord être en forme, et ensuite il pourra le faire, alors que ce dernier est souvent en proie à des blessures. Wesley a joué 45 minutes à ce poste. C’était la première mi-temps contre Bournemouth à l’extérieur. Probablement l’une des pires mi-temps depuis notre arrivée.»

Le technicien des Blues a ensuite eu des mots très durs envers Benoît Badiashile. «Il jouait dans l’axe (de la défense), en finale de la Conference League, en première mi-temps, on perdait 1-0. On l’a remplacé par Levi (Colwill) et on a gagné 4-1. Ce n’est plus pareil.» Pour soutenir un joueur publiquement, on a connu plus fin. Forcément, les déclarations d’Enzo Maresca font déjà le tour des réseaux sociaux et des médias anglais et ne risquent pas d’arranger la situation des deux défenseurs français.