Kylian Mbappé démonte les fausses critiques sur Lionel Messi

Au cours d’une grande interview exclusive sur Movistar en Espagne, Kylian Mbappé a été interrogé sur sa relation avec Lionel Messi, et notamment lors de l’arrivée de la légende argentine au Paris Saint-Germain. Si certaines idées ont pu circuler sur l’attitude supposée de Lionel Messi dans un vestiaire, l’attaquant français n’a rien de négatif à dire sur la Pulga, bien au contraire : «Lorsque vous êtes célèbre, vous êtes généralement étiqueté tel que vous êtes et si vous n’écoutez pas, cela reste coincé dans votre tête. Vous dites 'bon, oui, c’est vrai que c’est comme ça’. Mais non. Messi est arrivé et était une personne tout à fait normale, respectueuse de tout le monde. Et en tant que joueur, il est… (soupir) un seul joueur», a-t-il déclaré.

«Quand vous en avez un comme ça dans votre équipe et que vous êtes offensif, vous devez simplement être proche et regarder tout ce qu’il fait. Comment ça se termine, comment ça s’arrête, comment ça se joue. Et je pense que le fait d’avoir été si proche de lui m’a beaucoup aidé à mieux comprendre le jeu. Je pense que c’était une chance de jouer avec Leo Messi. Je n’aurais jamais pensé que je le ferais dans ma carrière. Parce que mon rêve était d’aller au Real Madrid, je n’ai jamais pensé à aller à Barcelone et comme je pensais qu’il jouerait toujours là-bas… Je savais que j’aurais la possibilité de jouer contre lui, pas avec lui. Mais je l’ai fait et c’était très spécial. J’ai beaucoup appris de lui et je tiens à le remercier. Ce furent deux années très riches. C’est une occasion en or d’avoir un joueur aussi spécial près de vous», a-t-il affirmé. Un bien bel hommage.