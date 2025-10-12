L’Inter Miami tente aussi Gilberto Mora

À bientôt 17 ans, le jeune prodige mexicain Gilberto Mora est la révélation de la Coupe du Monde U20 au Chili, avec trois buts et deux passes décisives en quatre matchs. Observé de près par plusieurs grands clubs européens, dont le Barça, Manchester City ou encore Arsenal, son nom circule déjà sur le marché des transferts. Mais en raison des règles de la FIFA, il ne pourra quitter le Mexique qu’à partir d’octobre 2026, lorsqu’il sera majeur, ce qui repousserait son arrivée éventuelle en Europe à janvier 2027.

La suite après cette publicité

Selon SPORT, l’attaquant ambidextre pourrait toutefois rejoindre les États-Unis plutôt que le Vieux Continent, l’Inter Miami s’activant sérieusement pour tenter de le recruter. Le club américain voit en Mora un profil idéal pour initier une nouvelle ère post-génération Barça (Busquets, Alba) et mise désormais sur les jeunes talents internationaux. L’attractivité de Leo Messi pourrait aussi peser dans la balance. L’agente du Mexicain, Rafaela Pimienta, reçoit déjà des sollicitations, mais aucune offre formelle n’a encore été transmise au club de Tijuana, qui s’attend à un départ dès l’an prochain.