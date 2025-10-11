Le rêve fou de l’Inter Miami avec Neymar

L’Inter Miami s’apprête à connaître pas mal de changements ces prochaines semaines. À la fin de cette saison, la franchise floridienne dira adieu à Sergio Busquets et Jordi Alba. Les deux légendes du Barça ont décidé qu’il était temps de raccrocher les crampons après une dernière pige aux États-Unis en compagnie de Lionel Messi et de Luis Suarez.

La suite après cette publicité

Il laisse donc deux places vacantes de "Designated Player" dans l’effectif, ces fameux cas qui n’entrent pas dans le salary cap d’une franchise. Cela permet d’attirer plus de stars en Major League Soccer, notamment les éléments en fin de carrière souhaitant signer un dernier beau contrat en vivant une expérience différente, tout en faisant la promotion du soccer aux USA.

La suite après cette publicité

L’Inter Miami veut reformer la MSN

Pour remplacer Alba, Sergio Reguilon a d’ores et déjà été verrouillé. Libre, il est attendu dans les prochaines heures. Pour Busquets, une liste de joueurs potentiels a été dressée mais rien n’est encore arrêté car l’Inter Miami s’est mis une idée folle en tête. D’après le Daily Mail, le club de David Beckham souhaite faire venir Neymar pour l’associer à nouveau avec ses anciens partenaires du Barça : Messi et Suarez.

La publication anglaise explique que le Brésilien a été proposé à la franchise américaine car il est bientôt libre lui aussi. Revenu en grandes pompes à Santos en janvier dernier pour un contrat de six mois, il en a profité pour résilier du côté d’Al-Hilal. Depuis, le numéro dix a prolongé jusqu’en décembre mais après cela, il pourrait rebondir où bon lui semble.

La suite après cette publicité

Objectif Mondial 2026 pour Neymar

S’il n’y a pas encore de contacts officiels entre les deux parties, les représentants de Neymar affirment qu’un accord est possible. À 33 ans, et alors qu’il est régulièrement blessé, à l’ischio notamment, l’ancien Parisien privilégiera le cadre sportif où il aura le plaisir de jouer. Il possède un dernier objectif, retrouver la sélection pour disputer sa 4e Coupe du Monde, organisée en partie aux États-Unis qui plus est, et reformer la MSN du temps du Barça serait un élément de motivation tout trouvé.