MLS : la machine Thomas Müller est déjà en train de tout exploser

Le club de sa vie. En 2000, Thomas Müller a intégré le Bayern Munich après un bref passage au TSV Pähl. Un rêve devenu réalité pour le natif de Weilheim in Oberbayern, que l’on a pu voir en photo dans sa chambre dès son plus jeune âge avec un maillot du Rekordmeister sur le dos. Cette tunique, il l’a enfilé un bon paquet de fois. Tout d’abord, avec les catégories jeunes entre 2000 et 2008. Puis, il l’a mise à 35 reprises avec la réserve bavaroise lors de l’exercice 2008-09 (13 buts). Enfin, le footballeur né en 89 a joué 756 fois sous le mythique maillot du Bayern Munich (250 buts). Mais après 25 années de bons et loyaux services, ce qui est de plus en plus rare dans le milieu du football, il a quitté les pensionnaires de l’Allianz Arena. « J’aurais aimé continuer, mais je respecte la décision », avait avoué le joueur, qui n’avait pas reçu de prolongation de contrat. Mais il a tenu à remercier tout le monde au club, ainsi que les supporters.

Ce chapitre refermé, l’Allemand aux 131 capes (45 buts) a pu se pencher sur son avenir. Libre et sur le marché, cet élément expérimenté allait forcément attirer. Pourtant, il n’a pas été vraiment courtisé comme il l’avait expliqué à Sky Germany à la mi-juin. «Jusqu’à présent, je n’ai reçu aucune offre surprenante. Je trouverais même plutôt sympa une offre qui me fasse réfléchir : "ce club pense-t-il vraiment que je suis intéressé ?" Mais j’apprécie vraiment qu’un club sorte des sentiers battus et fasse le tour des clubs, et que ça marche peut-être. Je sais exactement ce que je prévois pour aujourd’hui, demain et après-demain. Après, c’est encore incertain. Je vais prendre mon temps. Je ne me stresse pas, mais je veux continuer à jouer au football. Nous avons tout planifié en interne jusqu’à présent et nous travaillons petit à petit. Je n’ai pas de priorité absolue. L’ensemble doit être parfait.»

Müller a choisi le projet de Vancouver

En effet, le joueur de 36 ans et ses équipes voulaient faire le bon choix. D’autant que le mercato avançant, des clubs se sont manifestés. Outre le Vissel Kobe (Japon), la Fiorentina, Fenerbahçe et Galatasaray, c’est surtout la MLS qui a frappé à sa porte. San Diego, le Los Angeles FC et surtout le FC Cincinnati ont avancé leurs pions. La presse annonçait même que c’était pratiquement fait avec Cincinnati. Mais Müller a finalement choisi de rejoindre Vancouver le 6 août dernier. « Les Whitecaps de Vancouver ont annoncé, mercredi, l’ajout de l’un des joueurs les plus décorés de tous les temps, le légendaire milieu de terrain offensif allemand Thomas Müller. Le grand joueur du FC Bayern Munich a signé pour le reste de la saison 2025 et l’accord comprend une option de joueur désigné pour 2026. Müller occupera une place dans l’équipe internationale et occupera l’une des places libérées en raison de la liste des blessés de fin de saison», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Dans la foulée, l’écurie canadienne, par la voix du directeur sportif Axel Schuster, s’est félicitée d’avoir réussi un tel coup. « Il a remporté tellement de titres, littéralement tous les titres que vous pouvez gagner avec le club dont il faisait partie. On plaisantait en disant qu’il lui manquait encore quelques titres, comme le Championnat canadien et la Coupe MLS. Il a vraiment soif de remporter des titres différents et inédits.» De son côté, le joueur a avoué : «pour moi, l’ensemble constitue une très belle aventure. Mais je ne viens pas pour visiter la ville. Je viens à Vancouver pour gagner des titres. Je pense que tout le monde sait que Vancouver est une ville magnifique et mondialement connue. Mais les Whitecaps visent un objectif exceptionnel cette année. Je suis footballeur, donc je suis toujours intéressé par ce qui se passe sur le terrain. J’ai vu des vidéos des matches précédents et je pense que cette année peut être spéciale.»

Des débuts canons pour l’Allemand

Il a conclu ainsi : «je veux y contribuer. Les joueurs expérimentés viennent en MLS, ils ne viennent pas simplement pour s’éteindre. Je pense que les meilleures équipes de MLS sont plutôt bonnes, et j’ai hâte de vivre ces expériences en séries éliminatoires. Nous n’avons pas ce système en Europe, seulement en Ligue des Champions ou en coupes. C’est donc intéressant pour les joueurs évoluant longtemps en Europe de venir en MLS. Au Canada, c’est particulièrement différent.» Après la parole, place aux actes pour l’Allemand, qui était très attendu. Et il n’a pas déçu. Loin de là même. Après une première face à Houston le 18 août dernier (28 minutes de jeu), il a marqué le but de la victoire 3 à 2 dès sa deuxième apparition le 24 août face à St Louis City (90 minutes jouées). Une réalisation sur pénalty lors des 14 minutes d’arrêt de jeu qui a fait jaser puisque les fans du club adverse ont crié au scandale.

Ils ont parlé d’un pénalty injuste et d’une «ligue corrompue». Ce but controversé n’a pas empêché Thomas Müller de poursuivre sur sa lancée puisqu’il a marqué un triplé et délivré une passe décisive lors du carton 7 à 0 face à Philadelphie le 14 septembre dernier. Sur le banc sans entrer en jeu face à Forge en Canadian Championship, l’ancien du Bayern Munich a été stoppé en plein élan par la suite en raison d’un claquage à l’aine. Il a manqué 2 rencontres avant de retrouver son équipe le 28 septembre à l’occasion d’un déplacement à Seattle. Une rencontre où il a été de nouveau passeur (2-2, 62 minutes de jeu). Il a enchaîné avec un but et une nouvelle assist lors de la finale du Canadian Championship contre le Vancouver FC (79 minutes, 4-2). Sur une bonne dynamique, l’Allemand a poursuivi avec 1 but et 1 passe décisive contre Earthquakes le 6 octobre (90 minutes, victoire 4-1) et 1 but contre Orlando hier (90 minutes, victoire 2-1).

Tout le monde est déjà sous son charme

Ce qui fait donc un impressionnant bilan de 7 buts et 4 assists en 7 apparitions toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs. D’ailleurs, la presse américaine est déjà charmée, à l’image de Fox Sports qui a écrit : «la forte impression de Müller. Les débuts de Müller à Vancouver sont sans précédent dans l’histoire de la MLS et rappellent ceux de Didier Drogba avec le CF Montréal en 2012, lorsqu’il a marqué 11 buts lors de ses 11 premiers matches. Pour l’Allemand, il en est maintenant 7 buts et 4 passes décisives en 7 matches, et il est maintenant associé à deux reprises en MLS avec Gauld dans un partenariat en plein essor qui pourrait se classer parmi l’élite de la ligue. Müller est devenu un élément de l’équipe, et non une figure star écrasante.» Avec humilité et talent, l’ancien joueur du Bayern Munich est en train de conquérir les Etats-Unis et le Canada. Son entraîneur, Jesper Sørensen, est déjà emballé.

« Ce qu’il a montré depuis qu’il est arrivé ici, avec la façon dont il se présente, avec la qualité qu’il ajoute à l’équipe, avec le fait il est impliqué dans presque toutes les occasions que nous créons… dans la construction et aussi dans le pressing, je pense qu’il a apporté encore plus que ce que nous aurions pu espérer à son arrivée. Il a fait une très bonne impression, très rapide, et cela profitera également à ses coéquipiers, car ils ont également la ferme conviction que nous pouvons faire quelque chose comme cela.» Müller, lui, est déjà conquis. « J’ai confiance en cette équipe, je l’adore, et nous allons tout donner. C’est agréable de savoir qu’on ne perd pas tous les matches quand on est mené. On gagne même.» Premier de la Conférence Ouest avec 63 points (18 victoires, 9 nuls et 6 défaites), Vancouver compte sur son arme fatale Thomas Müller pour rêver plus grand.