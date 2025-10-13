Lionel Messi est poursuivi en justice en Espagne !

Alors que tout semble sourire à Lionel Messi sur le plan sportif avec l’Inter Miami, la star argentine fait face à une affaire judiciaire inattendue en dehors des terrains. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête à propos de sa luxueuse propriété située à Ibiza, évaluée à près de 11 millions d’euros. Cette résidence, nichée dans une zone naturelle protégée, serait en partie construite en violation des règles d’urbanisme locales. Selon les informations rapportées par les autorités, relayées par plusieurs médias dont A Bola, certaines pièces aménagées au sous-sol, notamment un garage et des dépendances, n’étaient pas prévues dans les plans d’origine. En conséquence, la municipalité a refusé de délivrer le certificat d’habitabilité officiel et a ouvert une procédure pour « infractions graves » au Code de l’urbanisme.

Face à cette situation, Lionel Messi pourrait être contraint de démolir les parties non autorisées de la propriété afin de régulariser sa situation. Dans le cas contraire, une partie de la maison pourrait être purement et simplement détruite sur décision administrative. Des sources proches du joueur affirment cependant que les travaux illégaux auraient été réalisés par l’ancien propriétaire, avant l’achat du bien par Messi en 2022. Ni le joueur ni son avocat n’auraient été informés de ces irrégularités au moment de la transaction immobilière. Pour le moment, l’Argentin continue d’occuper la villa, les zones concernées n’étant pas essentielles à la vie quotidienne, mais la procédure administrative pourrait s’éterniser si les modifications demandées ne sont pas effectuées dans les délais imposés.

Une situation tendue

Cette affaire intervient dans un climat déjà tendu à Ibiza, où les autorités locales renforcent depuis plusieurs années leur contrôle sur les constructions de luxe dans les zones naturelles protégées. La maison de Messi n’en est d’ailleurs pas à sa première controverse puisqu’en 2024, elle avait déjà été la cible d’actes de vandalisme de la part de militants écologistes. Ces derniers accusaient le footballeur de participer à la « privatisation » et à la dégradation du territoire insulaire, transformé en un symbole des excès immobiliers sur l’île. La nouvelle enquête relance donc le débat autour des célébrités et de leurs résidences de prestige, souvent perçues comme un affront aux efforts de protection de l’environnement menés par les autorités locales et les associations écologistes.

Sur le plan sportif, Lionel Messi continue pourtant d’éblouir le public américain. Avec l’Inter Miami, il semble revivre la magie de ses années dorées au FC Barcelone aux côtés de Luis Suárez et Jordi Alba. Le week-end dernier encore, il a inscrit un doublé et offert une passe décisive lors de la victoire (4-0) contre Atlanta United. Cependant, cette affaire judiciaire en Espagne vient assombrir quelque peu son image, rappelant que même les plus grands sportifs ne sont pas à l’abri des complications administratives et juridiques. Reste à savoir si Messi parviendra à régulariser la situation de sa propriété ou si ce nouveau dossier ternira durablement sa réputation hors des terrains.