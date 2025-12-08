PSG : Vitinha est dingue de Luis Enrique

Ce lundi, Vitinha s’est offert une sortie médiatique dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. L’occasion d’évoquer sa saison : «je vis une période positive, mais je n’oublie pas que dans une saison il y a aussi des moments négatifs et les critiques ne manquent jamais. Pour moi, cependant, l’important est de rester au sommet autant que possible pour aider l’équipe.» La publication au papier rose lui a ensuite demander la raison de son explosion ces deux dernières années. «J’ai beaucoup travaillé, j’ai eu un peu de chance et j’ai pu compter sur des personnes importantes sur le plan personnel et sportif. À commencer par Luis Enrique qui a peut-être eu l’impact le plus influent sur mon chemin.»

Concernant l’Asturien, qui ne le ménage pas ou peu, le Portugais a ajouté : «c’est vrai, c’est un peu pénible (rires, ndlr), mais j’aime ça comme ça, parce qu’on ne peut que s’améliorer. C’est un grand entraîneur, non seulement du point de vue technico-tactique, mais aussi du point de vue humain qui, à ces niveaux, fait la différence.» Enfin, il a évoqué sa complicité avec son compatriote João Neves. «Nous avons une excellente relation et cela se voit aussi sur le terrain. João est une belle personne, avec un beau caractère. Le fait qu’il soit Portugais aide. Il y a beaucoup de compréhension avec le ballon.» Vitinha est heureux à Paris et cela se voit !