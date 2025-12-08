Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

LdC : le déplacement des supporters de l’OM en Belgique classé à haut risque

Par André Martins
1 min.
Supporters OM à l'Orange Vélodrome @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
R. Union SG Marseille Voir sur CANAL+ FOOT

À la veille du match de Ligue des champions entre l’OM et l’Union Saint-Gilloise en Belgique, alors que les Marseillais comptent seulement 6 points pour le moment, les autorités locales ont classé la rencontre « à haut risque ». Le dispositif renforcé vise principalement des groupes extérieurs, comme certains ultras d’Anderlecht et des supporters lyonnais alliés à eux, susceptibles de provoquer des incidents avec les supporters marseillais, selon La Provence. Les ultras de l’USG, en revanche, sont réputés pacifiques et proches des Marseillais, et ne posent pas de problème particulier.

La suite après cette publicité

Le match se joue au Lotto Park d’Anderlecht, car le stade habituel de l’USG, le Joseph-Marien, ne répond pas aux normes de sécurité et de capacité exigées pour les rencontres de C1. Cette location du stade augmente le risque de tensions. Des ultras d’Anderlecht, opposés aux Saint-Gillois, pourraient voir d’un mauvais œil la présence d’un club rival pour un match aussi important. Les mesures imposées incluent une interdiction totale de présence en ville pour tout supporter marseillais identifiable, des arrestations préventives possibles et un déplacement strictement encadré des quelque 1 000 fans de l’OM, escortés depuis un point de rassemblement à la frontière jusqu’au stade. Les précédentes visites de Newcastle et de l’Inter Milan, elles, se sont déroulées sans accroc.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier