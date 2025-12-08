LdC : le déplacement des supporters de l’OM en Belgique classé à haut risque

À la veille du match de Ligue des champions entre l’OM et l’Union Saint-Gilloise en Belgique, alors que les Marseillais comptent seulement 6 points pour le moment, les autorités locales ont classé la rencontre « à haut risque ». Le dispositif renforcé vise principalement des groupes extérieurs, comme certains ultras d’Anderlecht et des supporters lyonnais alliés à eux, susceptibles de provoquer des incidents avec les supporters marseillais, selon La Provence. Les ultras de l’USG, en revanche, sont réputés pacifiques et proches des Marseillais, et ne posent pas de problème particulier.

La suite après cette publicité

Le match se joue au Lotto Park d’Anderlecht, car le stade habituel de l’USG, le Joseph-Marien, ne répond pas aux normes de sécurité et de capacité exigées pour les rencontres de C1. Cette location du stade augmente le risque de tensions. Des ultras d’Anderlecht, opposés aux Saint-Gillois, pourraient voir d’un mauvais œil la présence d’un club rival pour un match aussi important. Les mesures imposées incluent une interdiction totale de présence en ville pour tout supporter marseillais identifiable, des arrestations préventives possibles et un déplacement strictement encadré des quelque 1 000 fans de l’OM, escortés depuis un point de rassemblement à la frontière jusqu’au stade. Les précédentes visites de Newcastle et de l’Inter Milan, elles, se sont déroulées sans accroc.

Toute la 6ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.