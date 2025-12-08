OM : Arthur Vermeeren affiche ses ambitions

À la veille du choc entre l’Union Saint-Gilloise et l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, Arthur Vermeeren a livré un discours lucide en conférence de presse sur ses récentes prestations sous les couleurs phocéennes. « Je ne suis pas encore le joueur que je voudrais être, je suis capable de plus, mais je suis sur le bon chemin, a indiqué l’international belge. Je sais que j’ai du potentiel, je suis très exigeant avec moi-même. J’essaie de faire de mon mieux. J’ai reçu un bel accueil, j’ai reçu beaucoup de confiance et j’ai saisi l’opportunité. J’essaye d’atteindre un autre mental et physique et je pense que je suis sur le bon chemin. »

L’ancien milieu de terrain du Royal Antwerp est également revenu sur ses deux dernières saisons compliquées, à l’Atlético de Madrid et au RB Leipzig. « C’était une question de confiance, mais aussi de celle de l’entraineur. Aujourd’hui, je dois montrer que je mérite de défendre les couleurs de l’OM, que je suis capable de montrer mon niveau avec le temps de jeu dont je dispose. » À lui à présent de le démontrer à De Zerbi.

