Ligue des Champions

OM : Roberto De Zerbi annonce le retour de Pierre-Emile Hojbjerg

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hojbjerg @Maxppp
Malade ce vendredi lors de la 15e journée de Ligue 1 pour le déplacement sur la pelouse de Lille (défaite 1-0), Pierre-Emile Hojbjerg ne devait pas être absent tout longtemps avec le club de la Canebière.

Ce lundi, Roberto De Zerbi a annoncé que son milieu danois pourrait disputer la rencontre face à l’Union Saint-Gilloise : «Hojbjerg ? Il pourra jouer face à l’Union Saint-Gilloise.» Une bonne nouvelle pour l’entrejeu des Phocéens, en souffrance contre le LOSC vendredi.

Pub. le - MAJ le
