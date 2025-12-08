OM : Roberto De Zerbi annonce le retour de Pierre-Emile Hojbjerg

Malade ce vendredi lors de la 15e journée de Ligue 1 pour le déplacement sur la pelouse de Lille (défaite 1-0), Pierre-Emile Hojbjerg ne devait pas être absent tout longtemps avec le club de la Canebière.

Ce lundi, Roberto De Zerbi a annoncé que son milieu danois pourrait disputer la rencontre face à l’Union Saint-Gilloise : «Hojbjerg ? Il pourra jouer face à l’Union Saint-Gilloise.» Une bonne nouvelle pour l’entrejeu des Phocéens, en souffrance contre le LOSC vendredi.

