Coupe Arabe : le Maroc domine l’Arabie saoudite, Oman et Comores éliminés

Le Maroc termine parfaitement sa phase de groupes en battant l’Arabie saoudite (1-0) grâce à une réalisation précoce de Karim El Berkaoui dès la 11e minute. Solidaires et bien organisés, les Lions de l’Atlas maîtrisent ensuite la rencontre, malgré une grosse frayeur lorsque l’Arabie saoudite obtient un penalty qu’Abdullah Al-Hamdan finit par manquer à la 69e. Un tournant qui scelle pratiquement le sort du match au Lusail Stadium. Avec ce succès, le Maroc conserve la tête du groupe B et valide tranquillement son billet pour les quarts, accompagné par l’Arabie saoudite, qui profite de son début de tournoi réussi.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Maroc 7 3 +3 2 1 0 4 1 2 Arabie Saoudite 6 3 +2 2 0 1 5 3

Dans l’autre match, Oman s’impose 2-1 face aux Comores grâce à un doublé d’Issam Al Sabhi (30e, 43e). Malgré la réduction de l’écart signée D. Hamidou Ali à la 68e, les Comoriens ne parviennent pas à renverser la situation au Stadium 974. Une victoire finalement sans conséquence : Oman termine troisième et quitte la compétition, tout comme les Comores, bons derniers. Le groupe B se conclut donc avec le Maroc leader, l’Arabie saoudite deuxième, les deux nations qualifiées, tandis qu’Oman puis les Comores sont éliminés.