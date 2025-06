Enzo Maresca scelle l’avenir de Noni Madueke

Comme chaque été, Chelsea cherche à se renforcer alors que son effectif est déjà pléthorique, pour ne pas dire en surnombre. Certains joueurs sont d’ailleurs invités à se trouver une porte de sortie comme Joao Felix, Benoit Badiashile, Djordje Petrovic, Raheem Sterling, Axel Disasi, Ben Chilwell, Kendry Páez et Renato Veiga. Des questions se posent aussi sur d’autres cas à l’instar de Noni Madueke mais pour Vincenzo Maresca, il n’y a pas de sujet.

«Noni est notre joueur. En ce moment, on entend beaucoup de spéculations sur de nombreux joueurs, mais Noni est notre joueur. Nous le considérons comme un membre de l’équipe pour la saison prochaine», insiste l’entraineur italien dans des propos rapportés par The Telegraph. L’attaquant anglais a participé à 42 matchs pour 11 buts et 5 passes décisives cette saison.