Mondial des Clubs : Benfica écrase Auckland après un match de quatre heures

Après son match nul inaugural et très animé contre Boca Juniors (2-2) en Coupe du Monde des Clubs, Benfica affrontait un adversaire bien plus faible, du moins sur le papier. Auckland a encaissé un cinglant 10-0 par le Bayern pour sa première rencontre et craignait une nouvelle déconvenue face à un acteur habitué de la Ligue des Champions. Cette fois, les Néo-Zélandais ont bien mieux tenu le choc puisqu’ils ont fini par s’incliner une première fois sur un penalty de Di Maria juste avant la pause (1-0, 45e+8). Sauf que la mi-temps a duré… deux heures.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Benfica 4 2 +6 1 1 0 8 2 4 Auckland 0 2 -16 0 0 2 0 16

En raison d’un orage dans la région d’Orlando, la rencontre a dû être interrompue un très long moment. C’est déjà la 4e fois depuis le début de la compétition qu’une rencontre est arrêtée en raison de la météo. Une fois revenu sur la pelouse, Benfica a également mis une tempête à son adversaire. Alors que Pavlidis a doublé la mise (2-0, 54e), Renato Sanches a corsé l’addition après l’heure de jeu (3-0, 63e) avant que Leandro Barreiro ne s’offre un doublé pour se joindre au spectacle lisboète (76e, 78e). En toute fin de rencontre, Ángel Di María s’est offert un doublé sur penalty (6-0, 90+7e). Une nouvelle défaite accablante pour Auckland City…

