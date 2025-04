FC Barcelone - Real Madrid : les compositions officielles

Un Clasico pour une finale. Pour la première fois depuis 2014, les deux grands rivaux et mastodontes espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid, s’affrontent en finale de la Coupe du Roi au Stade de la Cartuja à Séville. S’il a déjà remporté le match aller en Liga (0-4) et la Supercoupe d’Espagne (5-2) contre la Casa Blanca, le Barça compte également quatre longueurs d’avance sur son adversaire du jour en championnat et se dirige tout doucement vers le titre. De leur côté, les Merengue ont été éliminés de la Ligue des Champions, ainsi l’opposition de ce soir est importante s’ils ne veulent pas connaître une potentielle saison blanche. Dans un contexte tendu après les histoires autour de l’arbitrage ces dernières heures, la rencontre s’annonce palpitante et sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 22h.

Pour ce match, Hansi Flick est privé de Baldé, Bernal, Casado et surtout Lewandowski, tous blessés, et aligne un 4-2-3-1 avec Szczesny dans les buts et une défense Koundé-Cubarsi-Inigo Martinez-Martin. Devant la défense, Pedri sera accompagné de De Jong tandis que Yamal, Olmo et Raphinha alimenteront Ferran Torres, seul en pointe, en ballons. En face, Carlo Ancelotti est privé de Militao, Carvajal et Camavinga, tous touchés, et aligne son habituel 4-3-3 avec Courtois dans les cages et Lucas Vazquez, Asencio, Rüdiger et Ferlandy Mendy, de retour de blessure, en arrière-garde. Valverde, Tchouaméni et Ceballos forment le trio dans l’entre-jeu aux dépens de Modric tandis que Bellingham sera en soutien de Vinicius et Rodrygo, préféré à Mbappé, de retour à l’entraînement cette semaine et donc encore un peu juste pour démarrer selon le technicien italien.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Cubarsi, I.Martinez, Martin - Pedri, De Jong - Yamal, Olmo, Raphinha - F.Torres

Real Madrid : Courtois - L.Vazquez, Asencio, Rüdiger, F.Mendy - Valverde, Tchouaméni, Ceballos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius