Coupe du Roi : le Real Madrid sort du silence !

Cette finale de Coupe du Roi restera dans les mémoires. La vidéo à charge publiée par Real Madrid TV hier contre l’arbitre de la finale a fait beaucoup de bruit, notamment chez les personnes visées, à savoir Ricardo De Burgos Bengoetxea, l’homme qui doit diriger cette finale. Ce dernier a tenu à répondre lors d’une conférence de presse ayant eu lieu en début d’après-midi. En larmes, il s’est insurgé contre ces attaques injustifiées mais le Real Madrid a estimé qu’il n’était pas en capacité de diriger cette rencontre.

La direction madrilène a donc demandé à ce qu’il soit remplacé, en compagnie de ses assistants ce que la fédération a refusé. En réponse, le champion d’Europe en titre a décidé de boycotter tout le protocole d’avant-match, à savoir la conférence de presse, les photos officielles et même l’entraînement du soir. Il fait même planer la menace de ne pas se présenter demain sur la pelouse de La Cartuja de Séville et de ne pas disputer cette finale de Coupe du Roi. Forcément, la première communication officielle était attendue. Elle vient de tomber.

Le Real ne dit pas s’il va jouer ou non

«Le Real Madrid CF considère comme inacceptables les déclarations publiques faites aujourd’hui par les arbitres désignés pour la finale de la Coupe du Roi, prévue demain, 26 avril 2025. Ces protestations, qui ont étonnamment attiré l’attention sur des vidéos d’un média protégé par la liberté d’expression, comme Real Madrid TV, réalisées délibérément 24 heures plus tôt contre l’un des participants à la finale, démontrent, une fois de plus, l’animosité et l’hostilité claires et manifestes de ces arbitres envers le Real Madrid» entame ce communiqué, qui revient ensuite sur la conférence de presse tenue par les arbitres de la finale.

«Des déclarations encore plus surprenantes, sur un ton menaçant, faisant allusion à l’unité des arbitres, ont été utilisées pour annoncer des mesures ou des actions présumées qui sont loin des principes d’équité, d’objectivité et d’impartialité qui devraient prévaloir quelques heures avant un événement footballistique qui capte l’attention de centaines de millions de personnes à travers le monde. Compte tenu de la gravité de ce qui s’est passé, le Real Madrid espère que les responsables de la RFEF et du corps arbitral agiront en conséquence, en adoptant les mesures nécessaires pour défendre le prestige des institutions qu’ils représentent.» Le club ne confirme ni infirme le fait de jouer ou non cette finale.