Christophe Galtier en négociations avancées avec le Qatar !

Arrivé en octobre 2023 au Qatar pour reprendre le banc d’Al-Duhail SC après une expérience contrastée au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier vit, jusqu’à présent, une aventure convaincante avec la formation de Doha. Deuxièmes de la Qatar Stars League et toujours à la bataille pour décrocher le titre en fin de saison, les coéquipiers de Michael Olunga restent, par ailleurs, sur une courte victoire (1-0) contre Al-Khor SC.

La suite après cette publicité

Successeur d’Hernán Crespo, le natif de Marseille soigne de son côté ses statistiques avec 22 victoires, 3 nuls et seulement 5 petites défaites en 30 matches passés sur le banc des Red Knights. Un rendement impressionnant attisant logiquement les convoitises. Dès lors et selon nos dernières informations, l’ex-technicien du LOSC est actuellement dans les petits papiers du Qatar pour devenir le sélectionneur national.

Belmadi, successeur de Galtier sur le banc d’Al-Duhail

Toujours d’après nos indiscrétions, les négociations entre les différentes parties ont même débuté et le coach de 58 ans pourrait donc remplacer Luis Garcia, sur le banc des Grenat et Blanc depuis décembre dernier. Après deux nuls et une défaite lors de la Coupe du Golfe des nations de football, le manager espagnol se retrouve sur la sellette et les bons résultats de Galtier avec Al-Duhail confortent la Fédération de la 48e nation au classement FIFA de changer de cap.

La suite après cette publicité

De son côté, Al-Duhail a d’ores et déjà planifié l’avenir. Selon nos informations, Djamel Belmadi (49 ans) viendra ainsi remplacer Christophe Galtier. L’occasion pour l’ancien sélectionneur de l’Algérie - libre de tout contrat depuis son départ en janvier 2024 - de relever un nouveau défi avec les pensionnaires du Stade Abdallah-ben-Khalifa.