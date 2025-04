Barça : Hansi Flick encense son équipe après la victoire face au Real Madrid

Ce samedi, le FC Barcelone a confirmé qu’il était en route pour une saison historique. En finale de la Coupe du Roi, les hommes d’Hansi Flick ont pris le meilleur dans le Classico face au Real Madrid (3-2) dans un match dingue. Après la rencontre, en conférence de presse, le technicien allemand s’est confié sur le scénario du match et a aussi salué ses joueurs.

La suite après cette publicité

«Nous nous sommes battus dur. J’ai beaucoup de respect pour mes joueurs. Nous avons fait un match passionnant aujourd’hui, avec deux équipes incroyables, et l’équipe a persévéré jusqu’au bout. Je vais les laisser célébrer aujourd’hui, mais juste pour aujourd’hui. Je ne peux que remercier mes joueurs pour leur belle performance aujourd’hui. Ils ont tout donné pour marquer, ils n’ont jamais abandonné. Carlo Ancelotti ? Je lui ai souhaité le meilleur. J’ai un grand respect pour lui. C’est l’un des entraîneurs les plus titrés et c’est un honneur de rivaliser avec lui. »