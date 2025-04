Real Madrid : la réaction tranquille d’Ancelotti après la nouvelle désillusion face au Barça

Ce samedi soir, le Real Madrid s’est incliné en finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone (3-2). Une défaite au bout des prolongations qui a donc quasiment condamné les Merengues à une saison blanche. Après la rencontre, en conférence de presse, Carlo Ancelotti est revenu sur cette défaite et il ne semble pas vraiment impacté par cette nouvelle désillusion.

«C’était un bon match. La première mi-temps a été difficile pour nous, la seconde bien meilleure. Nous avons contrôlé le jeu, mais un ballon dans le dos a compliqué le match. Nous étions très proches, il faut continuer à se battre et à lutter. Nous avons bien joué ce soir et il n’y a rien à reprocher à l’équipe. Si nous avions gagné, cela n’aurait pas été un scandale. En seconde période, nous étions plus proches que nos adversaires. (…) C’est dommage de ne pas avoir pu soulever la Coupe, mais il n’y a pas de quoi se plaindre. Nous avons fait le travail que nous devions faire.»