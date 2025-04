OL : Rayan Cherki revient sur son étrange sortie

Avec la victoire de l’OL contre Rennes (4-1), Rayan Cherki est revenu sur sa sortie où il a semblé être quelque peu frustré :

«C’est clair que c’est un match avec plein de confiance énorme. On est très content de notre prestation. C’est une victoire amplement méritée. Il va falloir continuer sur cette lancée pour grappiller le maximum de points. Quand on voit la semaine qu’on a passée, c’est une semaine très compliquée. On est des compétiteurs. La seule envie qu’on avait, c’était de refouler la pelouse. Cela nous motive. On sait ce qu’on a à faire. Il y avait pas d’autres solutions. On voulait prendre du plaisir et en donner. Le plus dur reste à faire. Je suis un compétiteur. J’ai envie d’aider mon équipe. Je pense que je devais encore aider mon équipe. J’ai envie de jouer au football. J’ai envie d’être sur le terrain, prendre du plaisir et en donner. Je suis content mais sans plus. Je reste sur ma faim. Je voulais faire briller encore plus mes partenaires. Je suis fier de mes coéquipiers mais je reste sur ma faim. On devait s’aider les uns et les autres. Je suis beaucoup jugé mais ça me suffit pas»