Trophées UNFP 2025 : tous les nommés sont connus

La saison 2024/2025 de Ligue 1 a été riche en émotions et en spectacles. Alors que l’exercice se terminera le samedi 17 mai prochain, les trophées UNFP seront décernés le dimanche 11 mai prochain à partir de 18h45. Et dans les différentes catégories, on connaît désormais les nommés. Pour ce qui concerne la Ligue 1, il y aura une belle lutte en ce qui concerne le meilleur joueur, on retrouve quatre Parisiens et un Lyonnais.

La suite après cette publicité

En effet, Rayan Cherki et le seul joueur n’évoluant pas au sein du champion de France à être nommé. Il est logiquement accompagné par Achraf Hakimi qui a été remuant dans son couloir droit, Vitinha le créateur, Désiré Doué le dynamiteur, qui a sorti une solide deuxième partie de saison, et Ousmane Dembélé qui est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 et grand favori pour ce titre.

La suite après cette publicité

Paris place de nombreux joueurs

Pour ce qui est du meilleur jeune, le Paris Saint-Germain est représenté par deux éléments avec évidemment Désiré Doué qui est doublement nommé, mais aussi Joao Neves qui a multiplié les offrandes. On retrouve aussi Eliesse Ben Seghir déjà nommé par le passé, le jeune Ayyoub Bouaddi qui a confirmé tout son talent avec le Lille OSC et enfin Andrey Santos, le patron du milieu de terrain de Strasbourg.

Au niveau des gardiens difficiles de faire mieux avec 5 portiers qui ont brillé tout au long de l’exercice. On retrouve Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Lucas Chevalier (Lille OSC), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille), Lucas Perri (Olympique Lyonnais) et Djordje Petrovic (RC Strasbourg). La lutte sera serrée entre ces cinq gardiens. Enfin pour le meilleur entraîneur de la saison, il y a encore du beau monde avec Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Adi Hütter (AS Monaco), Eric Roy (Brest), Liam Rosenior (RC Strasbourg) et Bruno Genesio (Lille OSC).