La tension monte à l’AS Monaco !

Si le nul à domicile concédé contre Strasbourg (0-0) n’a rien d’infamant, celui obtenu sur la pelouse du Havre (1-1) a laissé des traces à l’AS Monaco. Les Asémistes ont perdu leur place sur le podium de la Ligue 1 pour la première fois de la saison depuis bien longtemps. C’est aussi au plus mauvais des moments puisqu’il ne reste plus que 3 journées, et le 4e de notre championnat n’accède qu’au 3e tour de qualification, puis doit passer par les barrages avant de voir la Ligue des Champions. Une situation qui met en colère la direction.

La suite après cette publicité

D’après L’Equipe, le ton est monté cette semaine à La Turbie. Mardi, Dimitri Rybolovlev a rencontré la direction sportive et les cadres de l’effectif (Zakaria, Kehrer, Embolo et Golovin) pour faire part de son mécontentement et rappeler les objectifs du club. Thiago Scuro, le directeur général est lui aussi allé de son commentaire négatif à l’encontre des joueurs. «Si vous pensez à vos transferts, ne pensez pas que vous partirez comme vous en avez envie. Le plus important, c’est le club» a lâché sur le fond le dirigeant brésilien.

Golovin et Ben Seghir crispent en interne

Selon lui, les Monégasques n’offrent pas le même investissement en fonction des adversaires et seraient déjà concentrés sur leur avenir individuel. Certains éléments sont plus visés que d’autres, à l’instar d’Aleksandr Golovin (28 ans), lequel souhaite revenir en Russie et le fait savoir. Eliesse Ben Seghir est aussi sur la sellette. Comme le milieu de terrain russe, l’ailier de 20 ans a perdu sa place de titulaire depuis quelques temps et aurait des envies d’ailleurs. Sa relation avec Adi Hütter est au plus bas, toujours selon le quotidien sportif.

La suite après cette publicité

Il risque d’y avoir du mouvement sur le Rocher. La direction a déjà promis des bons de sorties comme aux deux latéraux brésiliens Vanderson et Caio Henrique, mais aussi à Singo, ciblé par l’Atlético de Madrid. Le départ de Maghnes Akliouche est plus ou moins acté, lui qui est courtisé. D’autres joueurs, des jeunes, comme Saïmon Bouabré et Lucas Michal, très peu utilisés cette saison, mais surtout George Ilenikhena dont le transfert l’été dernier a tout de même coûté 18 M€, ont été écartés avec les derniers retours de blessure. Cela a créé de nouvelles tensions au sein du groupe.

Les joueurs aussi ont des reproches à faire

C’est dans ce contexte que la direction a décidé de hausser la voix mais elle aussi se voit reprocher certaines choses. L’arrivée la saison prochaine d’Eric Dier n’aurait pas été du goût de tout le monde au sein du vestiaire. Il y a des griefs des deux côtés et au milieu une situation sportive inquiétante à deux jours d’un déplacement à Saint-Etienne. Le groupe s’est d’ailleurs retrouvé mercredi midi pour un repas convivial mais c’est bien une place sur le podium en fin de saison qui permettra de soulager tout le monde. Et peut-être de se séparer mais avec l’objectif atteint.