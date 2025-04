L’AS Monaco a bouclé sa première recrue estivale avec Eric Dier !

Cette saison, le sprint final en Ligue 1 est plus que haletant pour les places européennes. Alors que Marseille semblait promis à la deuxième place en cours de cuvée, la récente période de turbulences des Olympiens a tout relancé avec le retour de tous ses poursuivants. Ainsi, l’OM, l’OL, le LOSC, Nice, Strasbourg et l’AS Monaco vont batailler pour être sur le podium à l’issue de la 34e journée. Qualifié en Ligue des Champions l’an dernier, le club de la Principauté entend bien être encore en C1 la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Pour autant, les Monégasques alternent entre le bon et le moins bon ces derniers mois. Capable de plusieurs succès probants (victoire contre Marseille et contre Nice), les ouailles d’Adi Hütter sont également capables des points bêtes face à des adversaires plus modestes. Ce fut notamment le cas ce week-end face au Havre (1-1). Forcément, en soufflant le chaud et le froid, l’AS Monaco n’a pas un avenir assuré dans la plus prestigieuse des compétitions la saison prochaine en pointant à la quatrième place en Ligue 1. Pour autant, la direction monégasque travaille déjà son mercato estival dans l’optique d’une qualification en C1 l’an prochain.

Eric Dier en approche à Monaco

En effet, toujours ambitieux sur le marché des transferts, les pensionnaires du stade Louis II voient souvent les choses en grand. Cet été ne devrait pas déroger à la règle et les Monégasques seraient même sur le point d’accueillir leur premier nom ronflant pour la saison prochaine. En effet, selon les informations de L’Équipe, les Asémistes seraient sur le point d’accueillir Eric Dier. Capable d’évoluer au milieu de terrain ou en défense centrale, l’Anglais de 31 ans est en fin de contrat cet été avec le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Auteur de 45 matches avec les Bavarois depuis son arrivée en 2024, Dier est un membre fiable et fréquemment aligné avec le Bayern comme le démontrent ses 25 apparitions en 2024-2025. Un joli coup à 0 euro donc pour l’ASM qui est très proche de boucler l’affaire selon nos confrères. Ayant la volonté d’apporter de l’expérience à un effectif jeune, les Monégasques ont donc misé sur l’ancien de Tottenham qui devrait avoir un rôle majeur avec Monaco la saison prochaine. La durée du futur contrat de l’international anglais (49 sélections) n’a pas encore été divulgué.