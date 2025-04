Monaco : Aleksandr Golovin veut s’en aller !

Joueur de l’AS Monaco depuis 2018, Alexandr Golovin est devenu un joueur emblématique de l’ASM version Rybolovlev (34 réalisations et 40 offrandes en 232 rencontres depuis 2018). À 28 ans, le milieu offensif russe a même prolongé son contrat jusqu’en 2029 en octobre dernier. Mais cette saison 2024/2025 pourrait marquer un tournant dans sa carrière si l’on en croit l’édition du jour de L’Équipe.

Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 29 matches et devenu remplaçant de luxe, Golovin aurait confié à ses coéquipiers une certaine forme de lassitude et une envie d’aller voir ailleurs et surtout de rentrer au pays. Un spleen dû à son changement de statut ainsi qu’à une cascade de pépins physiques qui lui ont fait manquer un mois et demi de compétition en cumulé. Des rumeurs face auxquelles son entourage a réagi dans les colonnes du quotidien sportif.

L’ASM réagit

« Alex veut jouer à Monaco. Il aime ce club, il veut être champion de France avec Monaco, jouer la Ligue des champions. Il ne pense pas à partir », ont fait savoir ses proches, qui ont tout de même confirmé que les clubs russes restaient à l’affût, et notamment le Zenit Saint-Petrsbourg. « Le Zenit et tous les tops clubs de Russie. Ils sont tout le temps là pour Alex. Mais aujourd’hui, il n’y pense pas, ce n’est pas d’actualité. »

Info ou intox ? De son côté, l’ASM n’a pas tardé à réagir aussi en démentant formellement toute envie de se séparer du Russe. « Golovin est un joueur important du groupe. Sa saison a été perturbée par des pépins physiques, mais on croit en lui pour le présent et pour l’avenir, comme l’indique sa prolongation de contrat. » Reste à savoir si ce discours tiendra lorsque l’heure du mercato aura sonné.