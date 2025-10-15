Affaire Belaïli : la FIFA suspend la sanction contre l’AC Ajaccio

Fin de l’Affaire Belaïli, l’AC Ajaccio respire enfin. La FIFA a annoncé la suspension de la sanction qui frappait le club corse dans le cadre du litige l’opposant à Youcef Belaïli. Dans son communiqué, l’ACA se dit « avec une immense joie et un profond soulagement » après cette décision, qui permet à ses joueurs, dont les licences étaient bloquées, de reprendre la compétition dès dimanche à Bonifacio pour le lancement de la saison 2025-2026. Le club remercie notamment Philippe Diallo, président de la FFF, et Stéphane Vannucci, président de la Ligue Corse de Football, pour leur soutien déterminant.

Cette décision marque une première victoire dans un dossier complexe où l’AC Ajaccio se disait victime d’une escroquerie autour d’un faux document présenté par Youcef Belaïli. Le club souligne que cette suspension renforce sa détermination à aller jusqu’au bout pour « que toute la vérité soit faite et que notre club soit définitivement blanchi ». L’ACA conclut sur un message fort : « L’ACA est en vie. Place au terrain. Più chì mai, l’Orsu hè eternu ! », signifiant que malgré la tempête, le club reste debout et prêt à se concentrer sur sa reconstruction sportive.