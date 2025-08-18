Menu Rechercher
Cremonese : discussions entamées avec Monza pour Dany Mota

Cremonese accélère sur le marché des transferts pour renforcer son attaque et offrir à Davide Nicola une équipe capable de se maintenir en Serie A. Selon nos informations, le club de Crémone a ciblé Dany Mota, actuellement à Monza, et les premières discussions entre les deux parties ont déjà commencé. Mota, en fin de contrat avec Monza, représente une option intéressante pour Cremonese qui cherche à consolider son effectif, à l’heure où l’arrivée de Antonio Sanabria est imminente.

L’attaquant luxembourgeois a clairement exprimé son souhait de rester en Italie, refusant des propositions venues de Russie, de MLS et de Grèce. Son profil est particulièrement apprécié par Davide Nicola, et les discussions avec Cremonese sont jugées positives, laissant envisager un retour possible en Serie A pour Mota. Les premiers détails ont été discutés et les négociations vont dans le bon sens.

