Atlético de Madrid : Thiago Almada fait déjà sensation

La saison de Liga a bien mal commencé pour l’Atlético de Madrid. Après un mercato très ambitieux et 7 nouveaux visages, les Colchoneros se présentaient sur la pelouse de l’Espanyol, équipe qui a priori jouera le maintien, pour obtenir leur premier succès en championnat. Pourtant, les hommes de Diego Simeone étaient assez supérieurs dans le jeu et ont eu des occasions pour signer le 2-0 et même un éventuel 3-0 à plusieurs reprises… avant d’être cueillis à froid avec les deux buts de l’Espanyol et s’incliner 2-1.

La suite après cette publicité

Un résultat décevant donc, mais tout n’est pas à jeter pour les Madrilènes. Effectivement, parmi les quelques points positifs de ce premier match de championnat, on retrouve l’apport des recrues. Johnny Cardoso, Alex Baena mais surtout Thiago Almada ont plus que marqué des points hier soir sur la pelouse du RCDE Stadium. L’ancien de l’OL, arrivé dans un flou énorme autour de son transfert pour une vingtaine de millions d’euros, s’est ainsi clairement montré à son avantage.

La suite après cette publicité

Les médias sont séduits

Dans les notes de Marca, il reçoit ainsi un joli 7,5/10. « De l’électricité pure en première période. Il a été précis dans les passes et les combinaisons avec ses partenaires, mettant en avant le potentiel technique qu’il possède. On a vu sa capacité à jouer dans des petits espaces, à conserver le ballon intelligemment et à perdre peu de ballons », écrit ainsi le média, séduit. Beaucoup de médias indiquent d’ailleurs que c’est suite à son remplacement, à la 68e minute, que l’Atlético de Madrid a commencé à sombrer.

« Baena et Almada vont être des joueurs clés cette saison. Ils se déplacent, combinent, jouent avec le ballon et permettent à l’Atlético d’avoir plus de poids dans la moitié de terrain adverse. L’Argentin a joué sur l’aile gauche, descendant pour recevoir et générer. L’Andalou s’adaptant à ce deuxième attaquant. Tout cela pour fournir des ballons à Julián Álvarez qui est un énorme attaquant », écrit de son côté AS. Sur la Cadena SER, l’ancien attaquant de légende du club colchonero Kiko Narvaez a aussi encensé l’Argentin : « les leaders de l’équipe dans le secteur offensif doivent être Thiago Almada, Baena et Julian Alvarez ». Le message est clair…