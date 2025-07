Un jeune U10 de Charlton est décédé

Triste nouvelle qui nous vient de l’autre côté de la Manche. Pensionnaire de Championship, Charlton vient d’annoncer le décès d’un des joueurs de son équipe U10. En effet, Ethan Ade-Oduwale qui n’avait que 9 ans vient de s’éteindre.

«Au nom de tous les membres de Charlton Athletic, nous sommes dévastés par la nouvelle déchirante du décès d’Ethan. Nos pensées, nos plus sincères condoléances et notre soutien total vont aux parents et à la famille d’Ethan. Nous demandons que leur vie privée, ainsi que celle de ses amis, de ses coéquipiers et du personnel qui a travaillé avec lui, soit respectée pendant cette période extrêmement difficile», a déclaré le président du club Gavin Carter dans un communiqué.