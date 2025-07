Strasbourg a fait une offre pour Lucas Høgsberg

Strasbourg ne s’arrête plus dans ce mercato. Avec déjà 90 M€ déboursés sur le marché pour 10 recrues signées, le club entraîné par Liam Rosenior est le plus dépensier en Ligue 1 cet été, et de très loin. En attendant Paixao, l’OM est à 34 M€ de joueurs achetés, juste derrière le PFC et ses 35 M€. Le Racing n’en a pourtant pas terminé.

D’après nos informations, les Alsaciens ont transmis une offre à Nordsjaelland pour le jeune Lucas Høgsberg (19 ans), d’un montant de 12 M€, bonus compris. Le défenseur central droitier d’1m87 est déjà international danois (2 sélections) et a disputé 35 matchs professionnels avec son club formateur, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en 2028.