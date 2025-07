Dan Ndoye file à Nottingham Forest

Deux saisons pleines à Bologne ont suffi à convaincre Nottingham Forest. Élément fondamental du club italien depuis sa venue en provenance du FC Bâle, Dan Ndoye (24 ans) quitte la citta rossa pour s’envoler la grisaille anglaise mais aussi le monde à part qu’est la Premier League.

L’ailier suisse signe en faveur des Reds jusqu’en 2030 et fait l’objet d’un transfert estimé à 42 M€, soit le quadruple de ce qu’il a coûté il y a deux ans. Avec 11 buts et 8 passes décisives en 75 matchs avec Bologne, il aura permis aux Rossoblu de se qualifier pour la Ligue des Champions et de remporter la Coupe d’Italie.