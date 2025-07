Mason Greenwood est déjà en train de choquer l’OM !

L’année de la confirmation. Après une première saison plus que réussie sous les couleurs de l’Olympique de Marseille (22 buts et 6 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues), Mason Greenwood va désormais devoir confirmer. Pointé du doigt pour son inconstance et un repli défensif parfois insuffisant la saison passée, l’ancien joueur de Manchester United connaît d’ailleurs ses axes d’amélioration. En ce début d’été, le numéro 10 olympien a pourtant déjà envoyé un premier message fort.

De nouveau buteur face à Gérone avec l’OM samedi dernier, l’ailier droit de 23 ans a ainsi marqué son cinquième but, sur penalty, en trois matches amicaux, après un triplé face à l’Exclelsior Maassluis (5-0), et une frappe splendide en pleine lucarne lors de la rencontre face à l’Olympic Charleroi (1-1). Revenu plus affûté que jamais, l’Anglais continue donc d’impressionner Roberto De Zerbi et le staff marseillais. Récemment interrogé sur son protégé, le technicien italien n’avait d’ailleurs pas manqué de souligner la condition physique du natif de Bradford.

RDZ s’enflamme déjà !

«Nous avons fait des tests physiques. Je suis presque inquiet, il est rentré de vacances trop en forme. Je lui ai dit : 'Mais Mason, tout va bien ?' Les tests physiques montrent qu’il est mieux aujourd’hui qu’en février. C’est incroyable», notait, à ce titre, avec humour RDZ. Une nouvelle fois questionné après la victoire olympienne contre les Espagnols de Gérone, l’ancien coach de Brighton semblait également conquis par le rendement de son numéro 10 sur le terrain.

«Il a été top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l’OM. Il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres». Homme en forme de ce début de préparation estivale, Mason Greenwood aura une nouvelle occasion de briller, ce mardi, contre Valence. Une chose est sûre, l’OM - qui affrontera Rennes lors de la première journée de Ligue 1 - se frotte déjà les mains.