Real Madrid, Argentine : l’été 2025 exceptionnel de Franco Mastantuono

Franco Mastantuono se souviendra longtemps de son été 2025. Tout a commencé avec sa première apparition sous le maillot de la sélection albiceleste le 6 juin dernier face au Chili, à seulement 17 ans. Une entrée en jeu en fin de match qui a fait de lui le joueur le plus jeune à porter la tunique argentine en match officiel. Quelques jours plus tard, l’offensive express du Real Madrid, pour doubler un Paris Saint-Germain prêt à faire de l’Argentin sa nouvelle pépite, faisait mouche. Courtisé par la Casa Blanca depuis quelque temps, Mastantuono a rapidement donné sa priorité aux Merengues.

La suite après cette publicité

Arrivé en Espagne à ses 18 ans (il les a fêtés le 14 août), en échange de 45 M€, l’ancien pensionnaire de River Plate a immédiatement eu la confiance de Xabi Alonso. À l’heure où un Endrick (19 ans) doit encore patienter, Mastantuono a déjà été mis sur orbite par le nouveau coach madrilène qui l’a utilisé lors des trois matches de Liga du Real Madrid, dont deux fois comme titulaire. Un sacré démarrage pour un jeune de 18 ans fraîchement arrivé dans un club aussi grand. Mais il faut croire que l’Argentin est prêt à marquer ce début de saison de son empreinte. Cette nuit, Mastantuono a vécu sa deuxième sélection en équipe nationale face au Venezuela (3-0).

La suite après cette publicité

«Il voulait me tuer, mais il m’a compris.»

Aligné d’entrée de jeu par Lionel Scaloni, sur le côté droit, le néo Madrilène est resté 63 minutes sur la pelouse du Monumental avant d’être remplacé par Nico Gonzalez. Une heure durant laquelle le jeune homme a pu vivre l’incroyable expérience d’évoluer aux côtés de son idole Lionel Messi. « C’était incroyable de jouer avec lui. C’était vraiment le rêve de ma vie. Le faire sur le terrain de River était incroyable. Je l’ai toujours dit, c’est mon idole depuis que je suis enfant. J’ai suivi toute sa carrière et je l’ai vu jouer comme il l’a fait… », s’extasiait Mastantuono, même si le numéro 21 albiceleste n’a pas échappé à une remontrance de Messi lorsqu’il a préféré jouer sa carte personnelle sur une action au lieu de la donner à son célèbre coéquipier. « Il voulait me tuer, mais il m’a compris. Je lui ai présenté mes excuses pour cette action. » Pas de quoi gâcher sa soirée.

De son côté, Lionel Scaloni ne cachait pas sa satisfaction de pouvoir compter sur ce nouveau talent (en plus de Nico Paz), lui qui devra sans doute préparer l’Argentine à gérer l’après-Messi. « Il a 18 ans et a fait un très bon match. Il pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup mieux, si l’équipe savait à quel point il joue bien. C’est le premier ou le deuxième match qu’il dispute avec nous. Il va devenir un joueur exceptionnel. Tout comme Nico Paz. Ils vont nous apporter beaucoup. Pour moi, c’est nouveau de l’avoir. Je ne l’ai pas beaucoup eu et je commence peu à peu à savoir où il est le plus performant. Peut-être un peu plus à l’intérieur et moins ouvert (sur les ailes). Aujourd’hui, il a fait l’effort de jouer plus sur les côtés que d’habitude. Tout ce que cela représente pour un garçon de 18 ans avec l’Argentine et l’émotion qui régnait lors du match d’aujourd’hui. Il a fait preuve de personnalité, mais il a 18 ans et notre travail consiste à le guider comme nous le faisons actuellement. » L’histoire de Mastantuono ne fait que commencer.