Azzedine Ounahi quitte l’OM pour Girona

Il était temps. À un peu moins de trois jours de la fermeture du mercato, l’OM a trouvé une porte de sortie pour Azzedine Ounahi (25 ans). Comme nous vous l’indiquions ces dernières heures, l’international marocain file à Gérone en Espagne. Après un prêt au Panathinaïkos la saison dernière, il s’agit cette fois d’une vente.

L’OM va récupérer un chèque de 6 M€ pour céder 80 % des droits sportifs du joueur. Le milieu de terrain de 25 ans avait été recruté d’Angers en janvier 2023 contre 8 M€, profitant de sa très belle Coupe du Monde. La suite fut moins évidente.