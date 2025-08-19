Manchester City prête Sverre Nypan à Middlesbrough

Ce mardi, Middlesbrough a annoncé une recrue de poids pour son entrejeu. En effet, Boro a annoncé l’arrivée du jeune norvégien Sverre Halseth Nypan au milieu de terrain. Recruté contre 15 millions d’euros un peu plus tôt dans le mercato par Manchester City, le prodige de 18 ans va donc se faire les dents en deuxième division anglaise.

«L’étoile montante norvégienne Sverre Nypan a rejoint le club pour un prêt d’une saison. Le milieu de terrain adolescent très bien noté arrive à Teesside un mois seulement après avoir été recruté par Manchester City à Rosenborg pour un montant de 12,5 millions de livres sterling», annonce le club anglais ce mardi.