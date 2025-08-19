Nouveau prestigieux trophée pour les jeunes de l’AS Monaco !

La formation à l’AS Monaco est l’une des clés de voûte du club de la Principauté depuis de nombreuses années. Une fois encore, la cuvée de joueurs nés après le 1er janvier 2007 (renforcés par trois éléments nés en 2006 pour cette édition) promet beaucoup et l’a d’ailleurs prouvé en remportant un prestigieux trophée européen chez les U19 : l’Otten Cup 2025.

Ce tournoi organisé depuis 1947 par le PSV Eindhoven a vu le Real Madrid, l’Inter Milan, le FC Barcelone, l’Ajax Amsterdam et le PSV l’emporter par le passé. Cette saison, c’est l’ASM qui l’a emporté après avoir successivement dominé Chelsea en poule, le PSV Eindhoven en demi-finale, puis l’Atlético Madrid en finale sur le score de 3-1. Cerise sur le gâteau, Monaco, sous l’impulsion de Pape Cabral, qui était avec le groupe pro en stage, a terminé la compétition meilleure attaque du tournoi (14 buts en 5 matchs), et Nahël Haddani a reçu le trophée de meilleur joueur.