Des candidats à l’examen d’agent sportif portent plainte contre la FIFA

Un groupe de plus de 40 candidats à la licence d’agent de football prévoit de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) après avoir rencontré d’importants problèmes techniques lors de l’examen en ligne organisé par la FIFA le 18 juin. Selon The Guardian, ces candidats dénoncent des dysfonctionnements majeurs de la plateforme d’examen : réponses non enregistrées, questions erronées ou ambiguës, temps insuffisant pour répondre… Certains ont été autorisés à repasser l’épreuve le 30 juin, mais la majorité a été informée qu’elle devait attendre la prochaine session en 2026, sans possibilité de recours.

Dans une lettre adressée à la FIFA le mois dernier, les plaignants évoquaient des erreurs graves dans l’organisation de l’examen, qu’ils soupçonnent d’avoir pu impacter des milliers de personnes dans le monde. Malgré leur demande de réexamen, la FIFA a estimé que les cas avaient été traités et que le problème était clos. L’instance affirme avoir vérifié chaque plainte fondée et que la majorité des candidats ont pu passer l’examen sans souci technique. Face à ce refus, les 40 candidats prévoient désormais de porter l’affaire devant le TAS pour obtenir le droit de repasser l’examen avant la prochaine session.