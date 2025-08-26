La LFFP annonce la création de la Coupe LFFP

Le football féminin continue de se développer en France. Après la création de la LFFP (Ligue Féminine de Football Professionnel), voici la Coupe LFFP. Ce nouveau trophée vient d’être créé afin de densifier le calendrier des équipes non qualifiées pour la coupe d’Europe. Ce nouveau format inclut les équipes de première et deuxième division. Cette nouvelle compétition débutera le samedi 13 septembre.

«La Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP) lance, pour la saison 2025-2026, la toute première édition de la Coupe LFFP. Validée lors de l’Assemblée Fédérale d’été le 14 juin dernier, cette nouvelle compétition réunira pour la première fois les 24 clubs des deux championnats professionnels : les 12 équipes d’Arkema Première Ligue et les 12 formations de Seconde Ligue. Avec cette nouvelle Coupe, la LFFP affirme trois objectifs majeurs : créer une compétition favorisant l’émulation entre les deux divisions, renforçant le lien et la rivalité sportive entre clubs d’Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue. Densifier le calendrier des clubs non européens, offrant davantage de matchs compétitifs tout au long de la saison. Favoriser l’émergence de nouvelles joueuses, en leur donnant un cadre compétitif supplémentaire pour se révéler. La compétition promet aux clubs, aux joueuses et aux supporters une expérience unique en termes de rivalités régionales et de riches en moments de ferveur. Le coup d’envoi sera donné le samedi 13 septembre 2025 et la finale, qui sacre le premier vainqueur de l’histoire de la Coupe LFFP, aura lieu le samedi 14 mars 2026. Un format novateur : 24 clubs engagés : 12 d’Arkema Première Ligue et 12 de Seconde Ligue. 5 groupes constitués par proximité géographique, favorisant l’équilibre sportif et limitant les déplacements. Chaque rencontre désignera obligatoirement un vainqueur : victoire dans le temps réglementaire : 3 points pour le vainqueur, 0 pour le perdant. Égalité à l’issue du temps règlementaire : séance de tirs au but pour désigner le vainqueur, 2 points pour le gagnant, 1 point pour le perdant. Le premier de chaque groupe est qualifié directement pour les quarts de finale. Les 3 clubs engagés en UEFA Women’s Champions League (OL Lyonnes, Paris Saint-Germain, Paris FC) sont exemptés de la phase de poules et entrent directement en quarts de finale. Un tirage au sort déterminera ensuite les affiches de la phase finale: les 3 clubs engagés en UEFA Women’s Champions League et le meilleur premier de la phase de poules seront têtes de série, assurant un équilibre compétitif et des affiches attractives», indique le communiqué publié sur le site de la FFF.