Serie A

La Cremonese tente le coup Jamie Vardy

Par André Martins
1 min.
Jamie Vardy à Leicester @Maxppp

Libre de tout contrat après son départ de Leicester cet été, Jamie Vardy n’a pas encore raccroché les crampons. Légende des Foxes avec 200 buts et 71 passes décisives en 500 matchs au total, le vétéran anglais de 38 ans cherche un nouveau défi à relever… et il pourrait se trouver du côté de la Serie A.

Selon Sky Sport Italie, la Cremonese a entamé les premiers contacts pour s’attacher les services de Jamie Vardy. Tout juste promu en première division, le club italien a réussi une victoire inaugurale surprise en championnat face à l’AC Milan (2-1). Dans sa course pour attirer l’international anglais (26 sélections, 7 buts), la formation lombarde devra faire face à la concurrence de certains clubs anglais et de la MLS.

Pub. le - MAJ le
