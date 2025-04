Real Madrid : Eduardo Camavinga sort sur blessure

Remplaçant au coup d’envoi de cette rencontre de Liga entre Getafe et le Real Madrid, Eduardo Camavinga ne l’a pas terminée non plus. Entré à la pause à la place d’Alaba, atteint à la jambe gauche, le milieu de terrain français est sorti blessé en fin de rencontre, visiblement touché à l’adducteur ou au pubis.

L’ancien Rennais s’est fait mal après un contact avec Milla qu’il a anticipé mais sa chute en extension la semble-t-il touché. L’international a tenté de reprendre le cours du match mais il s’est immédiatement remis au sol, incapable de poursuivre ses efforts. Il a laissé ses partenaires à dix puisque tous les changements avaient déjà eu lieu.