Charly Musonda annonce sa retraite à 28 ans

Il était l’un des plus grands cracks du centre de formation de Chelsea à ses débuts. Finalement, Charly Musonda n’a jamais eu la carrière qui lui était promise. En effet, touché par un nombre dramatique de blessures, l’ailier belge n’a jamais pu exploiter son incroyable potentiel. Sans club depuis la fin de son aventure avec l’Anarthosis Famagouste en 2024, le joueur de 28 ans a annoncé sa retraite ce lundi.

Dans une interview accordée à Rising Ballers, le natif de Bruxelles a donné les raisons de cette décision : «Ce n’est pas une décision facile. Je veux vivre ma vie avec un but précis et ainsi aider les joueurs. Je suis en train de passer à l’étape suivante. Je travaille à aider les joueurs à s’exprimer et à avoir l’opportunité de montrer à quel point ils sont bons, parce qu’il y a tellement de joueurs dans le monde qui n’ont pas cette opportunité. Je connais cela et je veux changer les choses. Je veux que les joueurs puissent montrer à quel point ils sont bons et les soutenir pour devenir des joueurs professionnels.»