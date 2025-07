Liverpool fixe un prix fou pour Harvey Elliot

Élu meilleur joueur de l’Euro U21 2025 et titulaire indiscutable de la sélection anglaise, Harvey Elliot a ébloui tout le monde pendant le tournoi. Le milieu offensif anglais a d’ailleurs marqué le premier but face à l’Allemagne, dans une finale remportée 3-2 par les Three Lions qui ont ainsi conservé leur couronne de champions d’Europe. Malgré son talent, Elliot est loin de jouir du même statut d’indispensable au sein de son club de Liverpool.

La suite après cette publicité

Selon The Athletic, la pépite de 22 ans pourrait chercher à quitter la Merseyside à la recherche de plus de temps de jeu, dans un club qui jouerait la Ligue des Champions. Le média américain explique que les Reds ont fixé un prix d’un peu moins de 47 M€ avec clause de rachat, ou d’un peu plus de 58 M€ pour un transfert sans clause de rachat. Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, Elliot est sous contrat avec le champion d’Angleterre en titre jusqu’en 2027.