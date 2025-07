Ancien entraîneur de Feyenoord, Guangzhou, des Glasgow Rangers et de Besiktas, Giovanni van Bronckhorst signe à Liverpool ! Bien évidemment, l’ancien latéral gauche ne prend pas la place d’Arne Slot, mais il intègre son équipe d’adjoints.

«Le Liverpool FC peut confirmer un certain nombre de nouvelles nominations et de départs au sein de l’équipe d’entraîneurs d’Arne Slot en vue de la saison 2025-26. L’ancien capitaine et international néerlandais Giovanni van Bronckhorst rejoint les champions de Premier League au poste d’entraîneur adjoint, sous réserve de l’obtention d’un visa. Dans le même temps, Xavi Valero revient à Liverpool en tant que responsable de l’entraînement des gardiens de but de l’équipe première, après avoir passé les sept dernières années à West Ham United. Fabian Otte et Claudio Taffarel feront leurs adieux au département des gardiens de but des Reds avant la prochaine campagne».