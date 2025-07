Liverpool refuse une première approche du Bayern Munich pour Luis Diaz

On le sait, le Bayern Munich veut renforcer son attaque, d’abord avec l’avant-centre de Stuttgart Nick Woltemade considéré comme une priorité, puis avec un ailier pour combler le départ de Leroy Sané. Si les rumeurs d’un intérêt de la formation bavaroise pour Marcus Rashford (Manchester United) s’amplifient ces derniers jours, c’est peut-être auprès d’un autre club britannique que le Bayern compte faire ses emplettes.

D’après BBC Sport, Liverpool aurait refusé une approche formelle du Bayern Munich pour l’attaquant Luis Diaz. Les Reds auraient informé Max Eberl, directeur sportif des Bavarois, que l’international colombien n’est pas à vendre, peu importe le prix proposé. Le média anglais précise aussi que le champion d’Angleterre en titre avait déjà refusé une approche similaire de la part du FC Barcelone. Auteur de 13 buts et 7 passes décisives en Premier League la saison dernière, Luis Diaz n’affiche pas des envies de départ. «Je suis très heureux à Liverpool, je l’ai toujours dit. Si Liverpool me propose une bonne prolongation ou si je dois honorer mon contrat de deux ans, je serai heureux. Tout dépend d’eux. Je suis ici pour décider et voir ce qui est le mieux pour nous et pour l’avenir», avait-il déclaré lors d’un rassemblement avec sa sélection plus tôt cet été.