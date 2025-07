Bayern Munich : Vincent Kompany veut s’inspirer du Paris Saint-Germain

À quelques heures du coup d’envoi, l’affiche entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs cristallise toutes les attentes. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte chargé d’histoires récentes. Lors de la phase de championnat de la dernière Ligue des Champions, le PSG s’était incliné face à ce même Bayern, déjà dirigé par Vincent Kompany. Depuis, Paris a opéré une mue remarquable sous la direction de Luis Enrique : un style de jeu plus clair, un collectif plus soudé, et une ambition renouvelée qui s’est ponctuée par un quadruplé historique.

La suite après cette publicité

Des progrès que Vincent Kompany n’a pas manqué de souligner en conférence de presse, saluant la montée en puissance d’un adversaire transformé. Pour les deux clubs, ce quart de finale représente bien plus qu’un simple passage dans la compétition. C’est un test grandeur nature entre deux grandes institutions européennes et deux entraîneurs porteurs d’idées fortes avec Luis Enrique en professeur devant un élève, Vincent Kompany, admiratif. Le coup d’envoi approche, et avec lui, toutes les incertitudes d’un match à haute intensité. Entre un PSG en pleine ascension et un Bayern en reconstruction sous Kompany, cette rencontre pourrait bien dessiner les contours de la prochaine Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Le PSG de Luis Enrique, un modèle à suivre

En conférence de presse, Vincent Kompany n’a pas mâché ses mots sur l’explosion fulgurante du groupe parisien en 6 mois : «le PSG est l’actuel vainqueur de la Ligue des Champions. C’est un adversaire redoutable et il a connu beaucoup de succès récemment. Je m’attends à ce qu’il soit à son meilleur niveau. C’est un grand défi pour nous ; j’aime toujours jouer contre les meilleurs adversaires. C’est pour ça qu’on est là. Vous savez, la plupart des matchs, ils devraient les gagner 5-0. Mais d’une manière ou d’une autre, ça se terminait en 1-1 ou ils perdaient, donc ça ne reflétait pas du tout l’état d’esprit de l’équipe. Ils ont une très jeune équipe, et les résultats ne reflétaient pas du tout la domination qu’ils avaient dans chaque match. C’est juste intéressant de regarder les six derniers mois et de voir à quel point les choses peuvent changer. Notre moral est bon, presque tous les joueurs sont en forme et à 100 %. C’est toujours très important dans un match important. Nous sommes motivés, et nous jouons contre une équipe qui a tout gagné la saison dernière. Cela ne peut qu’accroître notre motivation».

L’entraîneur belge n’a pas caché être totalement sous le charme de ce PSG : «c’est un défi fantastique pour nous. Ils ont remporté la Coupe de France, le championnat et la Ligue des Champions. Nous avons l’occasion de les battre demain (ce soir, ndlr). Jouer contre une telle équipe est tout simplement génial. Si nous nous qualifions, nous aurons un autre adversaire contre lequel nous pourrons à nouveau nous poser la question. Cela fait partie d’une Coupe du Monde des Clubs. Si j’étais neutre, je regarderais le match. Le PSG a connu une superbe progression, c’est impressionnant. C’est une équipe complète. Nous devons travailler ensemble, en attaque comme en défense, comme toujours. La tactique peut toujours changer, mais dans des matchs aussi importants, tout est une question de principes. Nous avons gagné le dernier match contre le PSG, mais c’était un match serré. Nous voulons gagner, c’est tout ce qui compte». À l’approche du coup d’envoi, une certitude : le spectacle devrait être au rendez-vous.

La suite après cette publicité

Il a poursuivi en axant sur la progression et le développement en cours de son groupe : «Nous traversons une très bonne période. Presque tous nos joueurs sont en forme et à 100 %. C’est toujours très important dans un match aussi important. Nous sommes motivés, et nous affrontons une équipe qui a tout gagné la saison dernière. Cela ne peut que renforcer notre motivation. La progression du PSG est passionnante à suivre. Après notre victoire contre eux en novembre 2024, ce n’était pas une période facile pour l’entraîneur à l’époque, je m’en souviens. Après la conférence de presse, je suis passé devant l’entraîneur et j’ai écouté les critiques difficiles. Ils sont restés calmes et disciplinés, et cela a porté ses fruits. On parle maintenant d’un match contre Paris, mais sous un angle complètement différent. C’est intéressant de voir ce qui s’est passé ces six derniers mois». Voilà un choc qui s’annonce formateur pour les deux formations.

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Bayern Munich en exclusivité sur DAZN.