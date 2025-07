Le Bayern Munich et Liverpool bataillent pour Castello Lukeba

Cet été 2025, Castello Lukeba ne chôme pas. Durant plusieurs semaines, le défenseur a participé à l’Euro Espoirs avec l’équipe de France, dont il est l’un des tauliers depuis plusieurs années. Malheureusement, la belle aventure des Bleuets s’est achevée par une défaite 3 à 0 face à la sélection allemande. Une déception pour le footballeur né en 2022, qui disputait sa dernière compétition majeure avec les U21 Tricolores. «Partir comme ça, laisser cette trace, ça fait mal. On aurait voulu finir en beauté pour cette génération qui s’arrête. C’est toujours un plaisir de porter le maillot bleu peu importe l’âge. À chaque fois que je viens, c’est avec beaucoup d’honneur, de fierté de représenter le pays.»

Le footballeur aux 27 capes avec les U21 (1 avec l’équipe de France A, ndlr) avait ajouté : «il y a beaucoup de qualité dans ce groupe, beaucoup de jeunes joueurs et pour la nouvelle génération qui arrive en Espoirs, ils ont des chances de faire mieux, d’aller plus loin. Je suis toujours ambitieux et j’ai toujours voulu retrouver l’équipe de France A. Je sais que ça passe par de bonnes performances en club.» Justement, Castello Lukeba réalise de belles choses depuis 2023 sous le maillot du RB Leipzig. Recruté pour remplacer Joško Gvardiol parti du côté de Manchester City, le natif de Lyon a participé à 41 rencontres toutes compétitions confondues lors de sa première saison (1 but).

Ça bouge en coulisses pour Lukeba

Au-delà des chiffres, le Français avait impressionné tout le monde. D’ailleurs, son nom avait rapidement été lié à de gros clubs durant l’été 2024. Manchester United et Chelsea ont notamment tâté le terrain comme révélé sur notre site. Quelques mois après, les médias espagnols ont évoqué un vif intérêt du Real Madrid. Conscient d’avoir une pépite entre les mains, Leipzig a prolongé son bail à l’automne dernier. «Castello Jr. reste ! Le RB Leipzig a prolongé d’un an le contrat avec le défenseur Castello Lukeba jusqu’en 2029. Le joueur de 21 ans est immédiatement devenu un joueur régulier après avoir quitté l’Olympique Lyonnais pour les Red Bulls en 2023 et a également fait ses débuts en équipe de France en octobre 2023», indiquait le communiqué publié sur le site officiel du club allemand.

Le défenseur a continué sur sa lancée par la suite. Mais en décembre, il a été stoppé en plein élan par une blessure à la cuisse gauche. Absent durant deux mois, il a terminé l’exercice 2024-25 avec un bilan de 31 matches joués toutes compétitions confondues. Il a surtout confirmé qu’il est le patron de la défense allemande. Résultat : plusieurs écuries sont intéressées par son profil, ses qualités et son potentiel. Selon nos informations, le Bayern Munich, Liverpool et Tottenham sont tous séduits par Castello Lukeba. Le joueur, qui est ouvert à un départ, dispose bien d’une clause libératoire fixée à 90 M€. Mais Leipzig et le joueur se sont mis d’accord afin qu’il puisse être vendu pour un montant inférieur. Il sera donc possible de négocier pour les clubs prêts à accueillir le footballeur sous contrat jusqu’en 2029. Après l’Euro U21, place donc au mercato pour Lukeba !